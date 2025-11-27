Orbanov šef kabineta: U toku su razgovori o mogućnosti da MOL kupi udeo u NIS-u

U toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija MOL kupi udeo u srpskom NIS-u, izjavio je danas šef kabineta mađarskog premijera Gergelj Guljaš.

On je izjavio da bi, ukoliko se postigne dogovor, transakcija bila „normalna tržišna operacija“, ali je naglasio da su razgovori u ranoj fazi, prenosi N1. Dodao je da je u interesu NIS-a da se rusko vlasništvo okonča i da je jedna od opcija veća uloga mađarskog MOL-a. Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto najavio je juče u Beogradu, posle sastanka sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović, da će kompanija MOL 2,5 puta