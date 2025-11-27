Ističu sati za NIS: Prestanak rada rafinerije ako ne stigne "zeleno svetlo" iz Vašingtona

NIN pre 3 sata
Ističu sati za NIS: Prestanak rada rafinerije ako ne stigne "zeleno svetlo" iz Vašingtona

U iščekivanju odgovora iz Vašingtona o licenci za nastavak rada NIS-a, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je pozvao Amerikance da donesu pozitivnu odluku.

Mađarska najavljuje povećanje isporuke derivata Srbiji već od decembra – MOL će dva i po puta povećati izvoz nafte. Usled nedostatka sirove nafte za preradu, Rafinerija nafte Pančevo počinje sa pripremama za obustavu rada. Vučić je izjavio danas da se već očekivala vest o licenci NIS-u i da bi OFAK dao "zeleno svetlo", ali da se čeka odluka Stejt departmenta. "Kako saznajemo, OFAK bi doneo pozitivnu odluku, međutim čeka se odluka Stejt departmenta. Pripremljeni smo
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Mol pregovara o kupovini ruskog udela u NIS-u, stigla je zvanična potvrda iz Mađarske

Mol pregovara o kupovini ruskog udela u NIS-u, stigla je zvanična potvrda iz Mađarske

Alo pre 11 minuta
"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

Blic pre 36 minuta
Mađarska kao regionalni energetski igrač: Kompanija MOL je potencijalni kupac NIS-a i bugarskog Lukoila

Mađarska kao regionalni energetski igrač: Kompanija MOL je potencijalni kupac NIS-a i bugarskog Lukoila

Euronews pre 1 sat
Novi zaokret: MOL mogući suvlasnik NIS-a – razgovori u toku

Novi zaokret: MOL mogući suvlasnik NIS-a – razgovori u toku

Vreme pre 4 sati
Sijarto za RTS: Amerika logično razmišlja o energetskom snabdevanju, Brisel ne mari za razum

Sijarto za RTS: Amerika logično razmišlja o energetskom snabdevanju, Brisel ne mari za razum

RTS pre 4 sati
Potvrđeno da MOL pregovara: Mađari kupuju NIS?!

Potvrđeno da MOL pregovara: Mađari kupuju NIS?!

Pravda pre 6 sati
Sijarto: EU i Brisel ubijaju evropsku energetsku bezbednost

Sijarto: EU i Brisel ubijaju evropsku energetsku bezbednost

Vesti online pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSPančevoRafinerija nafteVašingtonPredsednik SrbijeMađarskanaftaJANAFMOLkompanija nissankcije nis-u

Ekonomija, najnovije vesti »

Velika Britanija odložila uvođenje sankcija "Lukoilu" do 26. februara

Velika Britanija odložila uvođenje sankcija "Lukoilu" do 26. februara

Blic pre 17 minuta
Tepić (SSP): Ugovor o Generalštabu protivzakonit i ništavan iako je overu platio ministar Mali

Tepić (SSP): Ugovor o Generalštabu protivzakonit i ništavan iako je overu platio ministar Mali

Danas pre 2 sata
Amandman od 1,4 milijarde evra: Da li je država počela da prikuplja novac za otkup NIS-a?

Amandman od 1,4 milijarde evra: Da li je država počela da prikuplja novac za otkup NIS-a?

Danas pre 3 sata
Za obezbeđivanje novca za eventualni otkup ruskog udela u NIS-u država će se zadužiti

Za obezbeđivanje novca za eventualni otkup ruskog udela u NIS-u država će se zadužiti

Danas pre 3 sata
Bračni par ojadio komšinicu za 120.000 € - Ostala bez svega

Bračni par ojadio komšinicu za 120.000 € - Ostala bez svega

Kamatica pre 11 minuta