Ističu sati za NIS: Prestanak rada rafinerije ako ne stigne "zeleno svetlo" iz Vašingtona

U iščekivanju odgovora iz Vašingtona o licenci za nastavak rada NIS-a, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je pozvao Amerikance da donesu pozitivnu odluku.

Mađarska najavljuje povećanje isporuke derivata Srbiji već od decembra – MOL će dva i po puta povećati izvoz nafte. Usled nedostatka sirove nafte za preradu, Rafinerija nafte Pančevo počinje sa pripremama za obustavu rada. Vučić je izjavio danas da se već očekivala vest o licenci NIS-u i da bi OFAK dao "zeleno svetlo", ali da se čeka odluka Stejt departmenta. "Kako saznajemo, OFAK bi doneo pozitivnu odluku, međutim čeka se odluka Stejt departmenta. Pripremljeni smo