Sijarto za RTS: Amerika logično razmišlja o energetskom snabdevanju, Brisel ne mari za razum

RTS pre 2 minuta
Sijarto za RTS: Amerika logično razmišlja o energetskom snabdevanju, Brisel ne mari za razum

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto kaže za RTS da je važno da Srbija i Mađarska sarađuju kada je reč o energetskoj situaciji, kao i da je neophodno ubrzati izgradnju naftovoda između dve zemlje. Poručuje da će MOL dodatno povećati isporuke naftnih derivata Srbiji. Amerika logično razmišlja o važnim pitanjima, kao što je snabdevanje energijom, za razliku od Brisela, naglašava Sijarto.

Peter Sijarto, u intervjuu za RTS, otkriva da li će neka mađarska firma biti deo NIS-a, na koje načine se dopremaju naftni derivati iz Mađarske u Srbiju, ali i kako se njegova zemlja može naći u sličnoj situaciji kao Srbija. Najvažniji problem u Srbiji u ovom trenutku je budućnost NIS-a. Vi kažete da MOL može da preuzme deo NIS-a. Da li je bilo konkretnih razgovora sa mađarskom i ruskom stranom i sa Vladom Srbije o toj mogućnosti? I kako bi mogao da izgleda taj
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Novi zaokret: MOL mogući suvlasnik NIS-a – razgovori u toku

Novi zaokret: MOL mogući suvlasnik NIS-a – razgovori u toku

Vreme pre 11 minuta
"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" Oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" Oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

Blic pre 37 minuta
Potvrđeno da MOL pregovara: Mađari kupuju NIS?!

Potvrđeno da MOL pregovara: Mađari kupuju NIS?!

Pravda pre 2 sata
Sijarto: EU i Brisel ubijaju evropsku energetsku bezbednost

Sijarto: EU i Brisel ubijaju evropsku energetsku bezbednost

Vesti online pre 2 sata
Iz kabineta premijera Mađarske potvrđeno: MOL pregovara o kupovini NIS-a

Iz kabineta premijera Mađarske potvrđeno: MOL pregovara o kupovini NIS-a

Forbes pre 3 sata
Orbanov šef kabineta: U toku su razgovori o mogućnosti da MOL kupi udeo u NIS-u

Orbanov šef kabineta: U toku su razgovori o mogućnosti da MOL kupi udeo u NIS-u

Nova ekonomija pre 3 sata
Mađarski zvaničnik kaže da bi MOL mogao da kupi udeo u NIS-u, pregovori su u toku

Mađarski zvaničnik kaže da bi MOL mogao da kupi udeo u NIS-u, pregovori su u toku

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVlada SrbijeBriselNaftovodMađarskaMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Energetska zavisnost od Rusije je veliki bezbednosni rizik: Trgovinska komesarka Velike Britanije Keri Morgan

Energetska zavisnost od Rusije je veliki bezbednosni rizik: Trgovinska komesarka Velike Britanije Keri Morgan

Nova ekonomija pre 1 minut
Aleksandar od ove biljke napravio uspešan biznis - raste kao iz vode, a Srbi je obožavaju

Aleksandar od ove biljke napravio uspešan biznis - raste kao iz vode, a Srbi je obožavaju

Kamatica pre 1 minut
NBS: Krediti se lakše odobravaju, kreditne marže manje, a potražnja raste

NBS: Krediti se lakše odobravaju, kreditne marže manje, a potražnja raste

Danas pre 12 minuta
Ministarstvo za rad: Počinje javna rasprava o Nacrtu zakona o radnoj praksi

Ministarstvo za rad: Počinje javna rasprava o Nacrtu zakona o radnoj praksi

Danas pre 2 minuta
Tender za izradu studije javnog gradskog i prigradskog prevoza u Nišu

Tender za izradu studije javnog gradskog i prigradskog prevoza u Nišu

N1 Info pre 6 minuta