Sijarto za RTS: Amerika logično razmišlja o energetskom snabdevanju, Brisel ne mari za razum

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto kaže za RTS da je važno da Srbija i Mađarska sarađuju kada je reč o energetskoj situaciji, kao i da je neophodno ubrzati izgradnju naftovoda između dve zemlje. Poručuje da će MOL dodatno povećati isporuke naftnih derivata Srbiji. Amerika logično razmišlja o važnim pitanjima, kao što je snabdevanje energijom, za razliku od Brisela, naglašava Sijarto.

Peter Sijarto, u intervjuu za RTS, otkriva da li će neka mađarska firma biti deo NIS-a, na koje načine se dopremaju naftni derivati iz Mađarske u Srbiju, ali i kako se njegova zemlja može naći u sličnoj situaciji kao Srbija. Najvažniji problem u Srbiji u ovom trenutku je budućnost NIS-a. Vi kažete da MOL može da preuzme deo NIS-a. Da li je bilo konkretnih razgovora sa mađarskom i ruskom stranom i sa Vladom Srbije o toj mogućnosti? I kako bi mogao da izgleda taj