Sijarto: Saradnja naše dve zemlje na polju energetike je strateške prirode

Mađarska najavljuje povećanje isporuke derivata Srbiji već od decembra.

To je, u intervjuu RTS-u, rekao Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske. Posle sastanka sa ministrima u Palati Srbija, predložio je ministarki Dubravki Đedović Handanović još neke mere kako bi se olakšala isporuka derivata Ministar Sijarto je rekao da je pitanje toga da li će neka mađarska firma, uključujući i MOL, biti deo strukture NIS-a stvar komercijalnih pregovora između dve zainteresovane strane, a pre svega pitanje vlasnika. „Bez volje