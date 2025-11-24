Preliminarni podaci CIK BIH: Karan vodi u trci za predsednika Republike Srpske, obrađeno 93 odsto glasova

Predsednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK) Jovan Kalaba je u nedelju pred ponoć objavio da je kandidat vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniša Karan dobio na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske (RS) 200.116 glasova ili 50,89 odsto, a kandidat opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša 188.010 glasova ili 47,81 odsto. To su podaci po nepotpunim rezultatima – sa 92,79 obrađenih biračkih mesta,