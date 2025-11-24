Razgoropađeni Džabari Parker ubacio šest trojki, pobeda Partizana u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu Studentski centar 94:72 (25:20, 21:21, 23:12, 25:19), u osmom kolu ABA lige.

Partizan je predvodio Džabari Parker koji je postigao šest trojki i meč završio sa 28 poena, a pratili su ga Bruno Fernando sa 10 i Nik Kalates i Vanja Marinković sa po devet poena. Najefikasniji kod Studentskog centra bili su Matic Rebec i Emir Hadžibegović sa po 15 i Darijus Džonson sa 12 poena. Crno-beli su bolje igrali od samog početka meča, a nakon prve deonice su imali prednosti od pet poena. U drugoj četvrtini je sjajno igrao Džabari Parker koji je bio