Razgoropađeni Džabari Parker ubacio šest trojki, pobeda Partizana u ABA ligi

Danas pre 7 sati  |  A. Pavlović
Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu Studentski centar 94:72 (25:20, 21:21, 23:12, 25:19), u osmom kolu ABA lige.

Partizan je predvodio Džabari Parker koji je postigao šest trojki i meč završio sa 28 poena, a pratili su ga Bruno Fernando sa 10 i Nik Kalates i Vanja Marinković sa po devet poena. Najefikasniji kod Studentskog centra bili su Matic Rebec i Emir Hadžibegović sa po 15 i Darijus Džonson sa 12 poena. Crno-beli su bolje igrali od samog početka meča, a nakon prve deonice su imali prednosti od pet poena. U drugoj četvrtini je sjajno igrao Džabari Parker koji je bio
Parker preslišao studente

Sportski žurnal pre 54 minuta
KošarkaPartizanABA liga

Crni dani: Dušan Vlahović ostao bez pomoći i podrške!

Kurir pre 34 minuta
Parker preslišao studente

Sportski žurnal pre 54 minuta
Kodi ponovo Zvezdin heroj

Sportski žurnal pre 1 sat
Revolucija u Madridu: Predsednik Reala Peres potvrdio da klub traži manjinskog akcionara

Kurir pre 1 sat
Operacija Katar 2027: Dušan Alimpijević kreće sa pripremama (galerija)

Kurir pre 2 sata