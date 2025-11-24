Koje su glavne poruke predsedničkih izbora u Republici Srpskoj: Vranješ i Cicović o pobedi Siniše Karana (VIDEO)

U Republici Srpskoj održani su vanredni predsednički izbori, nakon što je CIK BiH oduzela mandat Miloradu Dodiku.

Prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj završeni su tesnom razlikom između kandidata SNSD-a Siniše Karana i kandidata SDS-a Branka Blanuše, uz vrlo nisku izlaznost. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ i šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović govorili su o ovoj temi za Euronews Srbija. Vranješ je istakao da se očekivala Karanova pobeda, dok Cicović objašnjava da je glavna poruka izbora to što je srpski narod