Koje su glavne poruke predsedničkih izbora u Republici Srpskoj: Vranješ i Cicović o pobedi Siniše Karana (VIDEO)

Euronews pre 51 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Koje su glavne poruke predsedničkih izbora u Republici Srpskoj: Vranješ i Cicović o pobedi Siniše Karana (VIDEO)

U Republici Srpskoj održani su vanredni predsednički izbori, nakon što je CIK BiH oduzela mandat Miloradu Dodiku.

Prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj završeni su tesnom razlikom između kandidata SNSD-a Siniše Karana i kandidata SDS-a Branka Blanuše, uz vrlo nisku izlaznost. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ i šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović govorili su o ovoj temi za Euronews Srbija. Vranješ je istakao da se očekivala Karanova pobeda, dok Cicović objašnjava da je glavna poruka izbora to što je srpski narod
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

Blic pre 11 minuta
„Blanuša brutalno pokraden“: Funkcioner SDS-a nakon izbora u RS

„Blanuša brutalno pokraden“: Funkcioner SDS-a nakon izbora u RS

Danas pre 12 minuta
SNSD proglasio pobedu Karana, opozicija ne priznaje rezultate izbora

SNSD proglasio pobedu Karana, opozicija ne priznaje rezultate izbora

NIN pre 1 sat
Član najužeg kruga oko Dodika: Ko je Siniša Karan, novi predsednik Republike Srpske

Član najužeg kruga oko Dodika: Ko je Siniša Karan, novi predsednik Republike Srpske

N1 Info pre 21 minuta
Opozicija u RS sumnja u rezultate izbora: Organizovano dovođene pristalice SNS iz Srbije

Opozicija u RS sumnja u rezultate izbora: Organizovano dovođene pristalice SNS iz Srbije

Vranje news pre 56 minuta
Stanivuković: Hvala Banjaluko – ovaj grad je neosvojiva tvrđava za SNSD i bastion opozicione borbe

Stanivuković: Hvala Banjaluko – ovaj grad je neosvojiva tvrđava za SNSD i bastion opozicione borbe

Danas pre 36 minuta
Karan protiv Blanuše: Ko je osvojio koji grad u Republici Srpskoj?

Karan protiv Blanuše: Ko je osvojio koji grad u Republici Srpskoj?

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaPredsednički izboriMilorad DodikizlaznostIzborialeksandar vranjes

Balkan, najnovije vesti »

"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

Blic pre 11 minuta
„Blanuša brutalno pokraden“: Funkcioner SDS-a nakon izbora u RS

„Blanuša brutalno pokraden“: Funkcioner SDS-a nakon izbora u RS

Danas pre 12 minuta
Euronews Region: Kako tumačiti rezultate predsedničkih izbora u Republici Srpskoj?

Euronews Region: Kako tumačiti rezultate predsedničkih izbora u Republici Srpskoj?

Euronews pre 12 minuta
"Svi su uključili telefone i snimali, niko nije želeo da pomogne" Ovo je mladić (16) koji je spasio muškarca iz ledene vode…

"Svi su uključili telefone i snimali, niko nije želeo da pomogne" Ovo je mladić (16) koji je spasio muškarca iz ledene vode dok su drugi gledali

Kurir pre 6 minuta
Pretukao bivšu devojku i silovao je u automobilu

Pretukao bivšu devojku i silovao je u automobilu

N1 Info pre 11 minuta