Najavljena isključenja struje u Kragujevcu i Rači zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na održavanju elektrodistibutivne mreže, pojedini delovi Kragujevca i opštine Rača biće bez električne energije u ponedeljak, 24. novembra 2025. godine. Prema najavi nadležnih službi, povremena isključenja biće sprovedena prema sledećem rasporedu:

Kragujevac 09:00 – 14:00 – Ulica Ibarskih rudara, od broja 11 Opština Rača 09:00 – 11:00 – Viševac, područje oko Spomenika 11:00 – 13:00 – Đurđevo Reka 13:00 – 15:00 – Donja Rača – Vodovod Iz Elektrodistribucije poručuju da su radovi neophodni radi unapređenja mreže i stabilnijeg snabdevanja, te mole građane za razumevanje i strpljenje tokom privremenih prekida u isporuci električne energije.