Bruno konačno srećan: Dolaskom u Partizan pronašao je sebe - sledi Kenet Farid!

Kurir pre 11 minuta
Bruno konačno srećan: Dolaskom u Partizan pronašao je sebe - sledi Kenet Farid!

Košarkaši Partizana ubedljivo su na svom parketu savladali Studentski centar sa 94:72 u 8. kolu ABA lige.

Crno-bele sada čeka okršaj sa Panatinaikosom u Atini u utorak, a centar Partizana Bruno Fernando srećan je u Partizanu... - Trudimo se da budemo što konzistentniji. Na kraju krajeva, mi smo samo grupa momaka koja se dobro slaže i brzo povezuje, pa pokušavamo da pronađemo način da sve to prenesemo i na teren. Najbitnije je da igramo najbolje što možemo zajedno, a s druge strane ćemo česti igrati protiv drugog tima koji takođe ima svoju hemiju i svoj ritam. Mi samo
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

ABA liga: Pobeda Crvene zvezde u Beču

ABA liga: Pobeda Crvene zvezde u Beču

Danas pre 56 minuta
Saigrač Nikole Jokića teže povređen, Denver bez njega do kraja godine

Saigrač Nikole Jokića teže povređen, Denver bez njega do kraja godine

Danas pre 56 minuta
Razgoropađeni Džabari Parker ubacio šest trojki, pobeda Partizana u ABA ligi

Razgoropađeni Džabari Parker ubacio šest trojki, pobeda Partizana u ABA ligi

Danas pre 2 sata
Košarkaška reprezentacija Srbije se okupila – počinje misija Katar 2027.

Košarkaška reprezentacija Srbije se okupila – počinje misija Katar 2027.

Danas pre 3 sata
POLUVREME - Beč muči Zvezdu, nerešeno!

POLUVREME - Beč muči Zvezdu, nerešeno!

Sportske.net pre 1 dan
Olimpijakos u Solunu "napumpao mišiće" pred dolazak Zvezdi!

Olimpijakos u Solunu "napumpao mišiće" pred dolazak Zvezdi!

Sportske.net pre 1 dan
TVITOVI - "Ovako ste i Kodija pljuvali, pa sad..."

TVITOVI - "Ovako ste i Kodija pljuvali, pa sad..."

Sportske.net pre 1 dan

Ključne reči

KošarkaPartizanABA ligaAtinakk partizanbruno fernando

Sport, najnovije vesti »

Bruno konačno srećan: Dolaskom u Partizan pronašao je sebe - sledi Kenet Farid!

Bruno konačno srećan: Dolaskom u Partizan pronašao je sebe - sledi Kenet Farid!

Kurir pre 11 minuta
Preminuo Nikita Pavlovič Simonjan, najbolji strelac moskovskog Spartaka svih vremena

Preminuo Nikita Pavlovič Simonjan, najbolji strelac moskovskog Spartaka svih vremena

Politika pre 21 minuta
Iznenađenje u Ivanjici: Javor u finišu srušio Zvezdu

Iznenađenje u Ivanjici: Javor u finišu srušio Zvezdu

Danas pre 56 minuta
Šapić na klupi Novog Beograda startovao porazom na peterce

Šapić na klupi Novog Beograda startovao porazom na peterce

Danas pre 56 minuta
ABA liga: Pobeda Crvene zvezde u Beču

ABA liga: Pobeda Crvene zvezde u Beču

Danas pre 56 minuta