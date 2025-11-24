Prijava za novogodišnje paketiće počinje danas! Ako živiite na Voždovcu, ovo je procedura

Kurir
Gradska opština Voždovac i ove godine priprema novogodišnje paketiće za decu do navršenih 10 godina (rođenu od 1. januara 2015. do 31. decembra 2025. godine), saopšteno je iz Opštine Voždovac.

Prijavljivanje počinje u ponedeljak, 24. novembra, i traje do petka, 5. decembra. Kriterijum za dodelu paketića je da jedan roditelj/ staratelj/ hranitelj i dete imaju prebivalište na teritoriji opštine Voždovac. Za prijavu je potrebno predati: popunjen formular, ličnu kartu na uvid (ili fotokopiju/očitanu ličnu kartu roditelja/staratelja/hranitelja) i zdravstvenu knjižicu deteta na uvid (ili fotokopiju/očitanu). Prijave se vrše lično na tri punkta na Voždovcu:
