Uhapšen jer je bivšu partnerku uvukao u auto i tukao je

Policija je uhapsila D.E. (2000) osumnjičenog da je sinoć na Voždovcu uvukao u auto bivšu emotivnu partnerku i potom je stezao rukama za vrat i zadao nekoliko udaraca. Policija je ubrzo zaustavila to vozilo i uhapsila osumnjičenog, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova, biće priveden tužiocu, a terete ga za ugrožavanje sigurnosti i protivpravno lišenje slobode.