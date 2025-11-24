Slovenija odlučila o eutanaziji: Građani na referendumu odbacili zakon, ostvaren i uslov da protiv bude najmanje petina upisanih u birački spisak

Slovenački birači odbacili su na jučerašnjem referendumu Zakon o pomoći pri dobrovoljnom prekidu života - o eutanaziji, pošto je protiv glasalo više od 53 odsto građana, a ostvaren je i uslov da protiv bude najmanje petina upisanih u birački spisak.

Po podacima Državne izborne komisije (DVK) posle obrađenih 99,47 odsto glasova, na zakonodavnom referendumu svoje biračko pravo iskoristilo je 40,86 odsto upisanih glasača, od čega je protiv bilo 53,40 odsto (366.593 glasova), a za primenu tog zakona 46,60 odsto. Za odbacivanje zakona usvojenog 24. jula ove godine bilo je potrebno da protiv glasa nadpolovična većina izašlih na referendum, uz uslov da protiv bude petina ukupno upisanih birača, što iznosi 339.205