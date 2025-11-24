Obrušila se stena na automobil na Ibarskoj magistrali, saobraćaj otežan

N1 Info pre 6 sati  |  FoNet RTS
Obrušila se stena na automobil na Ibarskoj magistrali, saobraćaj otežan
Na Ibarskoj magistrali kod Baljevca, između Ušća i Raške, obrušila se velika stena sa litice i pala na automobil "golf" u pokretu, a prema prvim informacijama u tom incidentu nije bilo potvrđenih, javlja Radio-televizija Srbije. Prema izjavama očevidaca, udar je bio snažan i prednji deo automobila je znatno oštećen. Saobraćaj je na tom delu puta otežan i povremeno potpuno u prekidu dok se ne ukloni odron i delovi stene sa puta. Vozačima se preporučuje oprez i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Prva slika drame na Ibarskoj, ogromna stena smrskala "golf": Obrušila se na putu između Ušća i Raške (foto)

Prva slika drame na Ibarskoj, ogromna stena smrskala "golf": Obrušila se na putu između Ušća i Raške (foto)

Kurir pre 2 sata
Odron na Ibarskoj magistrali: Stena oštetila automobil, saobraćaj otežan

Odron na Ibarskoj magistrali: Stena oštetila automobil, saobraćaj otežan

Pressek pre 4 sati
Odron na Ibarskoj magistrali – stena oštetila automobil, saobraćaj otežan

Odron na Ibarskoj magistrali – stena oštetila automobil, saobraćaj otežan

RTS pre 6 sati
"Pravo je čudo da je živ, prevezen je u bolnicu": Novi detalji nesreće na Ibarskoj magistrali, poznato stanje vozača

"Pravo je čudo da je živ, prevezen je u bolnicu": Novi detalji nesreće na Ibarskoj magistrali, poznato stanje vozača

Mondo pre 5 sati
Otkrivamo šta je sa vozačem "golfa" na kog je pala stena kod Raške: Novi detalji nesreće na Ibarskoj magistrali!

Otkrivamo šta je sa vozačem "golfa" na kog je pala stena kod Raške: Novi detalji nesreće na Ibarskoj magistrali!

Kurir pre 6 sati
Prve fotografije nesreće na Ibarskoj magistrali: Stena se obrušila i smrskala “golf” na putu između Ušća i Raške (foto)…

Prve fotografije nesreće na Ibarskoj magistrali: Stena se obrušila i smrskala “golf” na putu između Ušća i Raške (foto)

Pravda pre 5 sati
Brdo se srušilo u blizini Baljevca – automobil potpuno smrskan

Brdo se srušilo u blizini Baljevca – automobil potpuno smrskan

Sandžak press pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ibarska magistralaRaška

Regioni, najnovije vesti »

Policija u šleperu na Horgošu našla veću količinu droge: Amfetaminsko ulje, heroin, MDMA... (FOTO)

Policija u šleperu na Horgošu našla veću količinu droge: Amfetaminsko ulje, heroin, MDMA... (FOTO)

N1 Info pre 8 minuta
Na Graničnom prelazu Horgoš zaplenjeni narkotici i uhapšeni osumnjičeni za njihovu proizvodnju i stavljenje u promet

Na Graničnom prelazu Horgoš zaplenjeni narkotici i uhapšeni osumnjičeni za njihovu proizvodnju i stavljenje u promet

RTV pre 9 minuta
Veličković nosio bujanovački tim do četvrte pobede

Veličković nosio bujanovački tim do četvrte pobede

Bujanovačke pre 18 minuta
Grad Kragujevac nastavlja borbu protiv divljih deponija

Grad Kragujevac nastavlja borbu protiv divljih deponija

RTK pre 3 minuta
Od ulja za „spid“ do skoro 50.000 tableta „ekstazija“: Šleper natovarili različitim vrstama narkotika, pa uhapšeni pri ulasku…

Od ulja za „spid“ do skoro 50.000 tableta „ekstazija“: Šleper natovarili različitim vrstama narkotika, pa uhapšeni pri ulasku u Srbiju

Nova pre 8 minuta