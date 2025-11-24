Osam osoba povređeno u sudaru autobusa i kombija u Nišu

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Osam osoba povređeno u sudaru autobusa i kombija u Nišu
Osam osoba lakše je povređeno u sudaru autobusa i kombija za prevoz putnika koji se jutros oko 5.30 sati dogodio na raskrsnici ulica Branka Miljkovića i Đerdapske u Nišu, kazali su u Policijskoj upravi u tom gradu za agenciju Beta. "Lekarsku pomoć zatražio je vozač autobusa i sedmoro putnika iz kombija", rekli su u policiji. U sudaru je učestvovao autobus niških registarskih oznaka, dok je kombi aleksinačkih oznaka. O udesu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo i
