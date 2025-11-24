Teška saobraćajka u Nišu, osmoro povređenih: Sudar automobila i kombija, kretali se iz suprotnih smerova

Dnevnik pre 5 sati
U sudaru autobusa niških registarskih oznaka i kombija aleksinačkih tablica, jutros oko 5:30 časova u Nišu, povređeno je osam osoba.

Saobraćajna nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Branka Miljkovića i Đerdapske u Nišu. Lekarsku pomoć je zatražio vozač autobusa i sedmoro putnika iz kombija. Prema nezvaničnim informacijama svi povređeni su zadobili lakše telesne povrede. Blic nezvanično saznaje i da su se vozila kretala iz suprotnih smerova. Zbog čije greške je došlo do sudara iznenadile niška policija koja je obavila uviđaj. O udesu je obavešteno osnovno javno tužilaštvo u Nišu.
