Policija u šleperu na Horgošu našla veću količinu droge: Amfetaminsko ulje, heroin, MDMA... (FOTO)

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Policija u šleperu na Horgošu našla veću količinu droge: Amfetaminsko ulje, heroin, MDMA... (FOTO)

Policija je na graničnom prelazu Horgoš uhapsila A.Ć. (36) i V.

K. (25) zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP). Policija je pregledom njihovog šlepera pronašla oko 50 litara amfetaminskog ulja, više od 3,4 kilograma heroina, 48.578 komada tableta MDMA, oko pet kilograma paracetamola i kofeina, kao i 54.600 evra, navodi MUP. MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije Osumnjičenima je određeno
