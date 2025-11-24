Danas je Mratindan, a evo šta znači ako je na ovaj praznik sunčano vreme

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetom mučeniku Stefanu Dečanskom, koji je u narodu poznat kao Mratindan.

Istovremeno se slavi i spomen Svetog velikomučenika Mine. Mratindan je praznik Srpske pravoslavne crkve koji se slavi 24. novembra po gregorijanskom kalendaru i posvećen je Stefanu Dečanskom, kralju Srbije iz porodice Nemanjića. Stefan Uroš III Nemanjić, sin kralja Milutina i otac cara Dušana, živeo je krajem 13. i početkom 14. veka. Kada je, po naređenju oca, oslepljen, javio mu se Sveti Nikola i obećao da će mu vratiti vid. Pet godina Stefan je, potom, proveo u