Danas je slava Sveti Mrata: Sveti Stefan Dečanski – kod pravoslavnih vernika poznat i kao Mratindan Sveti Mrata - Mratindan

Srbija/Zrenjanin, 24. novembar 2025. – Mnoge porodice u Srbiji slave ovaj dan kao krsnu slavu, u narodu poznatiju kao Mratindan, jer se 24. novembar slavi i kao Sveti Mrata.

Mratindan je praznik Srpske pravoslavne crkve koji se slavi 24. novembra po gregorijanskom kalendaru ( tj. 11. novembra po julijanskom kalendaru ) i posvećen je Stefanu Urošu III Dečanskom, kralju Srbije iz porodice Nemanjića, sinu kralja Milutina i ocu cara Dušana Silnog. Između dvojice silnika, oca Milutina i sina Dušana, proveo je detinjstvo kao talac na dvoru kana Nogaja. Po naređenju neobaveštenog oca bio je oslepljen, a po naredbi sina, u starosti udavljen.
