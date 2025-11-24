Od ulja za „spid“ do skoro 50.000 tableta „ekstazija“: Šleper natovarili različitim vrstama narkotika, pa uhapšeni pri ulasku u Srbiju

Nova pre 3 sata  |  Autor: Ivan Milićević
Od ulja za „spid“ do skoro 50.000 tableta „ekstazija“: Šleper natovarili različitim vrstama narkotika, pa uhapšeni pri ulasku…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Upravom granične policije i Višim javnim tužilaštvom u Subotici, uhapsili su A.Ć. (1989) i V.

K. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je na Graničnom prelazu Horgoš, pregledom šlepera u kojem su se nalazi osumnjičeni, pronašla oko 50 litara amfetaminskog ulja, više od 3,4 kilograma heroina, 48.578 komada tableta MDMA, oko 5 kilograma paracetamola i kofeina, kao i 54.600 evra. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega su, uz krivičnu prijavu,
