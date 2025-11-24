Makron bi mogao da najavi uvođenje dobrovoljne vojne službe u Francuskoj

Politika pre 4 sati
Makron bi mogao da najavi uvođenje dobrovoljne vojne službe u Francuskoj

Odluke koje se očekuju treba da se odnose i na nesigurnu budućnost univerzalne nacionalne službe (SNU) namenjene maloletnim licima od 15 do 17 godina

PARIZ – Predsednik Francuske Emanuel Makron mogao bi u narednim danima da najavi uvođenje dobrovoljne vojne službe u Francuskoj, što je projekat koji je u pripremi već nekoliko meseci, piše danas Figaro pozivajući se na izvore. Četvrtak bi mogao da bude dan kada će Makron objaviti projekat, mada to zvanično još nije potvrđeno, prema navodima neimenovanih izvora. Makron je juče na sastanku G20 u Johanesburgu u Južnoj Africi poručio da Francuska mora da ostane jaka
