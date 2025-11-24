Makron strepi od: Putina?! Francuska priprema uvođenje vojne službe: "Postoji trajna pretnja od Rusije"

Blic pre 1 sat
Makron strepi od: Putina?! Francuska priprema uvođenje vojne službe: "Postoji trajna pretnja od Rusije"
Projekat se razvija nekoliko meseci i mogao bi biti objavljen krajem nedelje Plan uključuje mobilizaciju mladih na dobrovoljnoj osnovi sa stimulacijom kroz naknade Predsednik Francuske Emanuel Makron mogao bi u narednim danima da najavi uvođenje dobrovoljne vojne službe u Francuskoj, što je projekat koji je u pripremi već nekoliko meseci, piše danas Figaro pozivajući se na izvore. Četvrtak bi mogao da bude dan kada će Makron objaviti projekat, mada to zvanično još
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Makron bi mogao da najavi uvođenje dobrovoljne vojne službe u Francuskoj

Makron bi mogao da najavi uvođenje dobrovoljne vojne službe u Francuskoj

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Francuska u šoku, ali i strahu! Izjava načelnika generalštaba francuske vojske da će "Francuzi ginuti u ratu sa Rusijom"…

Francuska u šoku, ali i strahu! Izjava načelnika generalštaba francuske vojske da će "Francuzi ginuti u ratu sa Rusijom" izazvala pometnju

Kurir pre 25 minuta
Rusi pokazali zver koja menja pravila igre: Amerikancima se crno piše, F-35 više nije "nedodirljiv"?!

Rusi pokazali zver koja menja pravila igre: Amerikancima se crno piše, F-35 više nije "nedodirljiv"?!

Alo pre 30 minuta
Izvori: moguća poseti Zelenskog Vašingtonu

Izvori: moguća poseti Zelenskog Vašingtonu

Politika pre 20 minuta
Slovenija: Glasači odbacili Zakon o eutanaziji

Slovenija: Glasači odbacili Zakon o eutanaziji

BBC News pre 55 minuta
Preliminarni podaci CIK BIH: Karan vodi u trci za predsednika Republike Srpske, obrađeno 93 odsto glasova

Preliminarni podaci CIK BIH: Karan vodi u trci za predsednika Republike Srpske, obrađeno 93 odsto glasova

Danas pre 55 minuta