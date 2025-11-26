Amerika unapređuje "Zlatnu kupolu": Pentagon razvija prototip svemirske protivraketne odbrane vredan milijarde dolara

Kurir pre 4 sati  |  Rojters
Američke svemirske snage dodelile su više manjih ugovora o projektu "Zlatna kupola" (Golden Dome) za razvoj konkurentskih prototipova protivraketne odbrane, čime je pokrenuta trka za buduće ugovore vredne desetine milijardi dolara, naveli su danas izvori upoznati sa situacijom za Rojters.

Ugovore su dobile kompanije među kojima su "Northrop Grumman", "True Anomaly", "Lockheed Martin" i "Anduril", a ugovori obuhvataju prototipove svemirskih presretača i pratećih sistema za praćenje i uništavanje neprijateljskih projektila. Iako tačne vrednosti ugovora nisu objavljene, prezentacija Pentagona iz jula sugerisala je da bi manji ugovori mogli biti vredni oko 120.000 dolara. Ugovori koji iznose manje od devet miliona dolara ne moraju biti javno objavljeni,
