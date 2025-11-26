Pentagon pokreće "Zlatnu kupolu" - Amerika razvija prototip svemirske protivraketne odbrane vredan milijarde

Dobitnici inicijalnih ugovora takmičiće se za buduće ugovore vredne milijarde dolara Cilj projekta je postavljanje svemirskih presretača u orbitu radi unapređenja protivraketne odbrane Američke svemirske snage dodelile su više manjih ugovora o projektu "Zlatna kupola" (Golden Dome) za razvoj konkurentskih prototipova protivraketne odbrane, čime je pokrenuta trka za buduće ugovore vredne desetine milijardi dolara, naveli su danas izvori upoznati sa situacijom za