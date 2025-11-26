UKRAJINSKA KRIZA: Tramp: Vitkof će s Putinom, a Driskol s Ukrajincima raditi na dovršetku mirovnog plana

RTV pre 39 minuta  |  RTS, Tanjug
KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini 1.372 dan. Šef Bele kuće Donald Tramp najavio je da će se specijalni izaslanik Stiv Vitkof sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a vojni sekretar Den Driskol s predstavnicima Ukrajine kako bi se dovršio mirovni plan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski želi da se "što je pre moguće" sastane s američkim liderom, moguće je i tokom Dana zahvalnosti, izjavio je šef njegovog kabineta Andrij Jermak. Rusija je dobila američki mirovni plan za

Mirovni sporazum za Ukrajinu je "veoma blizu“, objavio je američki predsednik Donald Tramp tokom svog obraćanja povodom Dana zahvalnosti. "Imali smo 25.000 vojnika koji su poginuli u poslednjem mesecu. Dakle, mislim da smo veoma blizu dogovora. Saznaćemo", rekao je Tramp. Na svojoj društvenoj mreži Istina naveo je da ostaje nekoliko spornih pitanja da se reši. Najavio je da će se specijalni izaslanik Stiv Vitkof sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u
RTS pre 1 sat
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonBela kućaRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

