Tramp šalje svog specijalca kod Putina: Otkriveni naredni koraci za okončanje rata: "Uskoro ću se sastati sa njim i Zelenskim, ali pod ovim uslovom"

SAD su izradile mirovni plan od 28 tačaka, koji je revidiran uz doprinose obe strane Tramp je naglasio da je cilj okončanje sukoba između Rusije i Ukrajine Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, oglasio se na društvenoj mreži “Truth social” i istakao da šalje svog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. “Tokom protekle nedelje, moj tim je postigao ogroman napredak u pogledu okončanja