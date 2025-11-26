Tramp kaže da je mirovni sporazum o Ukrajini veoma blizu

Danas pre 3 sata  |  Beta-AFP
Tramp kaže da je mirovni sporazum o Ukrajini veoma blizu

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da su Sjedinjene Američke Države „vrlo blizu“ postizanja dogovora o okončanju rata u Ukrajini. „Nije lako ali verujem da smo vrlo blizu sporazuma.

Videćemo“, rekao je američki predsednik u Beloj kući tokom svog obraćanja povodom Dana zahvalnosti. Portparolka Bele kuće Karolajn Livit napisala je danas na mreži Iks da su prošle nedelje SAD ostvarile „ogroman napredak ka sporazumu o miru time što su i Ukrajinu i Rusiju dovele za pregovarački sto“. „Ostaje da se reši nekoliko osetljivih, ali ne i nepremostivih detalja koji će zahtevati dodatne razgovore Ukrajine, Rusije i SAD“, napisala je Livit. SAD i Rusija
