Tramp šalje svog specijalnog izaslanika u Moskvu da razgovara s Putinom o mirovnom planu za Ukrajinu

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da je naložio svom specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu da se u Moskvi sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da bi razgovarali „o samo nekoliko preostalih tačaka neslaganja“ između Rusa i Ukrajinaca.

Tramp je naveo da će se istovremeno sekretar vojske Den Driskol sastati sa Ukrajincima, nakon čega se nada da bi mogao da usledi njegov sastanak sa Putinom i Zelenskim, do kog će doći kada se usporazum usaglasi, prenosi CNN. „Radujem se i nadam se skorom sastanku sa predsednikom Zelenskim i predsednikom Putinom, ali tek kada dogovor o okončanju ovog rata bude konačan ili u završnoj fazi“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social. Američki predsednik je