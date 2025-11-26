Tramp šalje svog specijalnog izaslanika u Moskvu da razgovara s Putinom o mirovnom planu za Ukrajinu

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Tramp šalje svog specijalnog izaslanika u Moskvu da razgovara s Putinom o mirovnom planu za Ukrajinu

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da je naložio svom specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu da se u Moskvi sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da bi razgovarali „o samo nekoliko preostalih tačaka neslaganja“ između Rusa i Ukrajinaca.

Tramp je naveo da će se istovremeno sekretar vojske Den Driskol sastati sa Ukrajincima, nakon čega se nada da bi mogao da usledi njegov sastanak sa Putinom i Zelenskim, do kog će doći kada se usporazum usaglasi, prenosi CNN. „Radujem se i nadam se skorom sastanku sa predsednikom Zelenskim i predsednikom Putinom, ali tek kada dogovor o okončanju ovog rata bude konačan ili u završnoj fazi“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social. Američki predsednik je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Tramp šalje svog specijalca kod Putina: Otkriveni naredni koraci za okončanje rata: "Uskoro ću se sastati sa njim i Zelenskim…

Tramp šalje svog specijalca kod Putina: Otkriveni naredni koraci za okončanje rata: "Uskoro ću se sastati sa njim i Zelenskim, ali pod ovim uslovom"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaCNNDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Izrael preuzeo posmrtne ostatke, kako se veruje, još jednog taoca iz Gaze

Izrael preuzeo posmrtne ostatke, kako se veruje, još jednog taoca iz Gaze

Danas pre 17 minuta
Oglasila se Bela kuća: Konačno otkriveno da li Tramp razmatra smenu šefa FBI, jedna fotografija sve otkrila

Oglasila se Bela kuća: Konačno otkriveno da li Tramp razmatra smenu šefa FBI, jedna fotografija sve otkrila

Blic pre 11 minuta
Putin i Tramp zajedno pravili mirovni plan za Ukrajinu?! Procurio čitav telefonski razgovor dva ključna čoveka Amerike i…

Putin i Tramp zajedno pravili mirovni plan za Ukrajinu?! Procurio čitav telefonski razgovor dva ključna čoveka Amerike i Rusije, ovako su smislili sve

Blic pre 21 minuta
(Video) Kijev u mraku Rusi zasuli ukrajinsku prestonicu zverskim raketama, razoreni ključni energetski objekti, oglasio se i…

(Video) Kijev u mraku Rusi zasuli ukrajinsku prestonicu zverskim raketama, razoreni ključni energetski objekti, oglasio se i Zelenski

Blic pre 1 sat
Bivši brazilski predsednik Bolsonaro počeo izdržavanje kazne zatvora od 27 godina

Bivši brazilski predsednik Bolsonaro počeo izdržavanje kazne zatvora od 27 godina

Danas pre 1 sat