uživo RAT U UKRAJINI Poljski i NATO avioni podignuti zbog ruskog napada na Ukrajinu

Euronews pre 7 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Ruski istražni komitet saopštio je da je načelnik uprave za operativnu obuku ruskog Generalštaba Fanil Sarvarov poginuo u eksploziji automobila-bombe.

Komitet je naveo da je jedna od verzija koje se istražuju je da su bombu postavile ukrajinske specijalne službe. Sarvarov, koji je bio zadužen za borbenu obuku i spremnost ruskih oružanih snaga u ratu u Ukrajini, imao je bogato iskustvo u post-sovjetskim ratovima Kremlja. Učestvovao je u oba čečenska rata, a kasnije je imao ulogu u organizovanju ruske vojne intervencije u Siriji 2015–2016. godine. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov opisao je Sarvarovljevu smrt kao
RTS pre 22 minuta
Alo pre 2 minuta
RTV pre 2 sata
Ključne reči

Vladimir PutinNATOUkrajinaSirijaRusijaRat u Ukrajini

