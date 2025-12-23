uživo RAT U UKRAJINI Poljski i NATO avioni podignuti zbog ruskog napada na Ukrajinu

Ruski istražni komitet saopštio je da je načelnik uprave za operativnu obuku ruskog Generalštaba Fanil Sarvarov poginuo u eksploziji automobila-bombe.

Komitet je naveo da je jedna od verzija koje se istražuju je da su bombu postavile ukrajinske specijalne službe. Sarvarov, koji je bio zadužen za borbenu obuku i spremnost ruskih oružanih snaga u ratu u Ukrajini, imao je bogato iskustvo u post-sovjetskim ratovima Kremlja. Učestvovao je u oba čečenska rata, a kasnije je imao ulogu u organizovanju ruske vojne intervencije u Siriji 2015–2016. godine. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov opisao je Sarvarovljevu smrt kao