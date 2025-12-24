Pedofil pokušao da otme dete (2) u parku. Drama u Barseloni: Dečakov brat (12) sprečio otmicu, osumnjičeni pušten na slobodu…

Policija je identifikovala i uhapsila osumnjičenog nedaleko od mesta incidenta Sud u Barseloni pustio osumnjičenog na slobodu uz zabranu prilaska Španska policija je tokom vikenda uhapsila muškarca starog 35 godina, britanske nacionalnosti, rođenog u Mančesteru, koji je, navodno, pokušao da odvede dvogodišnje dete koje se sa bratom igralo u parku, saznaje "Elkaso" iz policijskih izvora. Kako je ovaj portal potvrdio, osumnjičeni pedofil je u svojoj zemlji ima ranije