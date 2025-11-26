Amerika pokrenula razvoj prototipa svemirske protivraketne odbrane vrednih milijarde dolara

Politika pre 1 sat
Amerika pokrenula razvoj prototipa svemirske protivraketne odbrane vrednih milijarde dolara

Projekti uključuju razvoj faznih presretača koji uništavaju projektil dok ulazi u svemir

VAŠINGTON – Američke svemirske snage dodelile su više manjih ugovora o projektu „Zlatna kupola” (Golden Dome) za razvoj konkurentskih prototipova protivraketne odbrane. Time je pokrenuta trka za buduće ugovore vredne desetine milijardi dolara, naveli su danas izvori upoznati sa situacijom za Rojters. Ugovore su dobile kompanije među kojima su „Northrop Grumman”, „ True Anomaly”, „ Lockheed Martin” i „ Anduril”, a ugovori obuhvataju prototipove svemirskih presretača
