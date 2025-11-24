Skočili Zelenskom za vrat: Sve veći pritisak na ukrajinskog lidera da prihvati "Trampov plan"

Posle Trampovog „ultimatuma” Kijevu da do 27. novembra prihvati američki mirovni plan za Ukrajinu pitanje je koliko će još uz pomoć Evropljana Volodimir Zelenski moći da odlaže kraj rata, a time izvesno i predaju delova teritorije koje je osvojila ruska vojska.

Evropski, ukrajinski i američki zvaničnici juče su u Ženevi razgovarali o nacrtu mirovnog plana SAD za okončanje rata nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji, prenosi Rojters. Uoči jučerašnjih pregovora u Ženevi na kojima su učestvovali šef Stejt departmenta Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof, Donald Tramp je poručio da ako Zelenski ne želi da prihvati plan, može da