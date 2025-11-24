Viši sud: Infrastruktura i država da isplate naknadu porodici stradalog u padu nadstrešnice

RTS
Viši sud u Novom Sadu saopštio je da su Akcionarsko društvo "Infrastruktura železnice Srbije" i država Srbija presudom u parničnom postupku obavezani da tužiocima R. Z. i R. Z. na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica isplate po 13 miliona dinara, kao i po milion dinara za pretrpljeni strah.

Kako se navodi u saopštnju Višeg suda u Novom Sadu, tuženi su obavezani da iznose isplate sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana donošenja presude 20. oktobra do isplate u roku od 15 dana od prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. "U preostalom delu po oba osnova, tužbeni zahtev odbijen je kao neosnovan do visine traženog iznosa", navodi Viši sud u saopštenju. Takođe, kako je navedeno, istom presudom tuženi su obavezani da tužiocima
