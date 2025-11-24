Viši sud: Srbija i Železnice plaćaju po 14 miliona porodicama žrtava pada nadstrešnice

Viši sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom su “Infrastruktura železnice Srbije” i Republika Srbija obavezani da nadoknade po 14 miliona dinara porodici nastradalih u padu nadstrešnice Železničke stanice.

Kako je objavio sud, “Infrastruktura železnice Srbije” i Republika Srbija treba da tužiocima R. Z. i R. Z. solidarno isplate po 13 miliona na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica. Dodatno, treba da isplate i po miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni strah. “Ovo je presuđeno sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20. oktobra 2025. godine do isplate, u roku od 15 dana od prijema pisanog