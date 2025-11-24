Viši sud: Srbija i Železnice plaćaju po 14 miliona porodicama žrtava pada nadstrešnice

Luftika pre 9 minuta
Viši sud: Srbija i Železnice plaćaju po 14 miliona porodicama žrtava pada nadstrešnice

Viši sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom su “Infrastruktura železnice Srbije” i Republika Srbija obavezani da nadoknade po 14 miliona dinara porodici nastradalih u padu nadstrešnice Železničke stanice.

Kako je objavio sud, “Infrastruktura železnice Srbije” i Republika Srbija treba da tužiocima R. Z. i R. Z. solidarno isplate po 13 miliona na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica. Dodatno, treba da isplate i po miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni strah. “Ovo je presuđeno sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20. oktobra 2025. godine do isplate, u roku od 15 dana od prijema pisanog
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

Doneta presuda da „Infrastruktura železnice“ isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice…

Doneta presuda da „Infrastruktura železnice“ isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice

Pravda pre 14 minuta
Viši sud u Novom Sadu doneo odluku u parničnom postupku u slučaju pada nadstrešnice

Viši sud u Novom Sadu doneo odluku u parničnom postupku u slučaju pada nadstrešnice

Blic pre 5 minuta
Doneta presuda da Infrastruktura železnice isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice

Doneta presuda da Infrastruktura železnice isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice

N1 Info pre 1 sat
Viši sud doneo odluku: Infrastruktura železnice i Srbija moraju da isplate naknadu za duševnu bol još jednoj porodici žrtve…

Viši sud doneo odluku: Infrastruktura železnice i Srbija moraju da isplate naknadu za duševnu bol još jednoj porodici žrtve pada nadstrešnice

Nova ekonomija pre 49 minuta
Infrastruktura železnice mora da isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice

Infrastruktura železnice mora da isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice

Nova pre 59 minuta
Doneta presuda da Infrastruktura železnice isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice

Doneta presuda da Infrastruktura železnice isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice

Nedeljnik pre 55 minuta
Nove presude za naknadu štete porodicama nastradalih u padu nadstrešnice

Nove presude za naknadu štete porodicama nastradalih u padu nadstrešnice

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KamateNovi SadŽeleznice Srbije

Vojvodina, najnovije vesti »

Biološki opstanak na prodaju: Kako arapska firma dobija monopol nad vodom u Zrenjaninu

Biološki opstanak na prodaju: Kako arapska firma dobija monopol nad vodom u Zrenjaninu

Luftika pre 4 minuta
Doneta presuda da „Infrastruktura železnice“ isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice…

Doneta presuda da „Infrastruktura železnice“ isplati naknadu za duševni bol još jednoj od porodica žrtava pada nadstrešnice

Pravda pre 14 minuta
Viši sud u Novom Sadu doneo odluku u parničnom postupku u slučaju pada nadstrešnice

Viši sud u Novom Sadu doneo odluku u parničnom postupku u slučaju pada nadstrešnice

Blic pre 5 minuta
Šta je šef misije EU u Srbiji poručio u Skupštini?

Šta je šef misije EU u Srbiji poručio u Skupštini?

Danas pre 15 minuta
Gojković uručila sertifikate „Najbolje iz Vojvodine“

Gojković uručila sertifikate „Najbolje iz Vojvodine“

In medija pre 4 minuta