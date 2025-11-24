Vučević: Ponosan sam što građani nisu ni osetili da su nam uveli sankcije

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
Vučević: Ponosan sam što građani nisu ni osetili da su nam uveli sankcije

BEOGRAD - Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je sinoć da je jako ponosan na to što niko od građana Srbije nije osetio sankcije koje su NIS-u uvedene još 8. oktobra.

"Ponosno ponavljam - niko od nas, ni kao građani, ni kao industrija, poljoprivreda, odbrambeni sektor, nije osetio nedostatak nafte i naftnih derivata, što pokazuje da se država, prateći sve ono što se dešava, pripremila i povukla sve poteze koje je morala povući", rekao je Vučević na TV Pink. On je istakao da je sada vreme veoma važan faktor u aspektu kako ćemo dalje snabdevati državu svim potrebnim naftnim derivatima. "Koliko sam iz večerašnje poruke predsednika
