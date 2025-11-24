Uprkos pregovorima o miru, napad dronom na Harkov, poginule četiri osobe

U ruskom napadu tokom protekle noći na ukrajinski grad Harkov, drugi najnaseljeniji grad u zemlji pre invazije koju je Moskva pokrenula u februaru 2022, poginule su četiri osobe dok je povređeno 17, saopštio je kasno sinoće gradonačelnik Igor Terehov. „Povređeno je 17 osoba, četiri su ubijene“, rekao je Terehov, gradonačelnik grada blizu ruske granice. On je dodao da su uprkos mirovnim pregovorima o Ukrajini, ruske snage „napale stambene zgrade“. Prema navodima