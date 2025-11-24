Harkov u plamenu! Pojavili se snimci nakon brutalnog ruskog napada, ima mrtvih i povređenih (video)

Najmanje četiri osobe su ubijene a najmanje 17 je ranjeno u napadu ruskih dronova na Harkov, preneo je danas "Kijev independent"

Među povređenima je bilo i dece, saopštio je guverner Harkovske oblasti Oleh Sinjegubov. Kharkiv tonight after russian drone attack on our city. Private houses are on fire. pic.twitter.com/jk0XxshhDI — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 23, 2025 Dronovi su izveli napad na tri stambene zgrade i jedan infrastrukturni objekat, a u toku napada došlo je do požara. While Ukraine was trying to bring about peace in coordination with our US and European allies,