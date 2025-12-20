Velika Britanija smanjila sredstva za suzbijanje ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu

Beta pre 22 minuta

Velika Britanija smanjila je finansijsku pomoć za suprotstavljanje uticaju Rusije i širenju dezinformacija na Zapadnom Balkanu, koji premijer te zemlje Kir Starmer jednim od ključnih regiona za britansku nacionalnu bezbednost, piše list Gardijan (The Guardian).

Sredstva britanskog Fonda za integrisanu bezbednost (ISF) namenjena Zapadnom Balkanu smanjena su sa 40 miliona funti prošle godine na 24 miliona za period 2025. i 2026. godine.

ISF se bavi pretnjama najvišeg prioriteta po nacionalnu bezbednost Velike Britanije, u toj zemlji i inostranstvu.

Starmer je nedavno opisao Zapadni Balkan kao "mesto gde se bezbednost Evrope stavlja na probu".

Prošlogodišnja sredstva ISF su delimično iskorišćena za suprotstavljanje i reagovanje na sajber napade na Balkanu i za jačanje demokratskih institucija i nezavisnih medija, a njihovo smanjenje se smatra posledicom Starmerove politike smanjenja zvanične razvojne pomoći (ODA) za zemlje sa niskim i srednjim prosečnim prihodima.

Iznos ODA namenjen Zapadnom Balkanu u okviru ISF smanjen je sa 31,91 miliona funti u periodu 2024-25. na 17 miliona funti za period 2025-2026. godine.

Bivša Starmerova saradnica Emili Tornberi (Emily Thornberry) izjavila je da je "sasvim jasno da je Zapadni Balkan na prvoj liniji borbe protiv ruskih dezinformacija i mešanja".

"Veoma sam ponosna na rad koji Velika Britanija obavlja da ih podrži u toj borbi - za njihovu bezbednost i bezbednost cele Evrope. Potrebno je više rada da se podrže nezavisni mediji, a ne manje. Ljudi su željni da saznaju istinu i veoma je teško pronaći je", dodala je ona.

Portparol vlade izjavio je da "brojke u izveštaju predstavljaju samo jedan deo ukupnih investicija Velike Britanije na Zapadnom Balkanu po pitanjima kao što su organizovani kriminal i neprijateljske državne aktivnosti".

"ISF je osmišljen da se prilagodi najnovijim prioritetima nacionalne bezbednosti i često finansira kratkoročne projekte, što znači da je prirodno da se odluke o potrošnji vremenom menjaju", dodaje on. 

(Beta, 20.12.2025)

