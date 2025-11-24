[DUBAI AIRSHOW 2025] Srpski deo izložbe na štandu emiratskog konglomerata „EDGE“

Tango Six pre 32 minuta  |  Živojin Banković
Emiratski tehnološki i odbrambeni konglomerat „EDGE“ koji je o ve godine prvi put nastupio na beogradskom ‘‘Partneru‘‘ tradicionalno je dominirao sajamskom halom ovogodišnjeg „Dubai Airshow“ događaja.

Od kada Tango Six prati kompaniju (od njenog formiranja 2019. godine), prošle nedelje su izložili ubedljivo najbrojniji spektar proizvoda. Prikazano je 150 od 250 koja se razvijaju ili proizvode u nekoliko podružnica matičnog brenda. Dubai je, tradicionalno, rezervisan za najbitnijie premijere i „EDGE“ predstavio 42 nova proizvoda, u ponudi su se našli besposadni sistemi, vođeno naoružanje, pogonski sistemi, svemirske platforme, radarske tehnologije i sistemi
Tango Six pre 22 minuta
