Bikovićeva žena podelila slike sina iz aviona: Svi se rastopili, Jelisaveta Orašanin odmah ostavila komentar

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Glumac Miloš Biković u srećnom je i skladnom braku sa Ivanom Malić, a njegova supruga je sada pokazala fotke sina Vasilija, koje su mnoge raznežile.

Dečak je pokupio simpatije kod svih, a na ove fotke nije ostala ravnoudušna Bikovićeva koleginica Jelisaveta Orašanin koja nije krila oduševljenje zbog onoga što vidi. Ivana Malić je pokazala kako se mali Vasilije igra u avionu, a njegove rukice bile su u prvom planu. Igračkica kojom se igrao je vrlo brzo završila u Ivaninoj šolji, što je njoj bilo simpatično, pa je prizor okačila na Instagram. - Mamina mala bundeva - pisalo je na bodiju koji vidimo da Bikovićev
