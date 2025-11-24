Ameri u neverici! Srbin napravio čudo u NBA ligi

Večernje novosti pre 24 minuta
Košarkaši Toronta pobedili su danas na svom terenu ekipu Bruklina sa 119:109 i tako upisali sedmi uzastopni trijumf u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/AP Reptorsi, trenera Darka Rajakovića, zabeležili su 11. pobedu u poslednjih 12 utakmica, a najzaslužniji za to bili su Skoti Barns sa 17 i Džakobi Volter i Er Džej Beret koji su ubacili po 16 poena. U ekipi Bruklina najbolji su bili Tajris Martin sa 26 i Majkl Porter sa 25 ubačenih poena. Ekipa Klivlenda je na domaćem terenu bila bolja od Los Anđeles Klipersa sa 120:105. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Donovan Mičel sa 37 poena, a najbolje su
