Rafinerija u Pančevu u procesu obustavljanja proizvodnje - šta to znači

Reuters Rafinerija nafte u Pančevu

Rafinerija u Pančevu obustavlja proizvodnju jer je Srbija, usled američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) zbog većinskog ruskog vlasništva, ostala bez dotoka sirove nafte.

Počelo je zaustavljanje pogona, koje će trajati dva do tri dana, kaže izvor BBC-ja na srpskom iz pančevačke rafinerije.

Srbija se suočava „sa velikim problemima“, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju.

„Rafinerija NIS-a je u tehnološkom procesu takozvane tople cirkulacije ili tihog hoda - još nije zatvorena i ugašena, ali je već to niži režim rada u odnosu na uobičajeni“.

Takozvana topla cirkulacija znači da sistemom cirkuliše samo ona količina sirovina kako bi sistem ostao funkcionalan.

Imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije, ukoliko američka vlada ne odobri licencu za NIS, istakao je Vučić.

Američkom Sekretarijatu za finansije (OFAC) pre šest dana podnet je zahtev za produženje licence za NIS, kako bi kompaniji bio omogućeno nesmetano poslovanje tokom trajanja pregovora o promeni vlasničke strukture.

Međutim, do jutros nije stigao odgovor.

Sada su šanse 60 prema 40 odsto da ne dobijemo operativnu licencu, rekao je Vučić.

Obustavljanje proizvodnje u rafineriji najdramatičniji je korak krize u energetskom sektoru koja traje od početka oktobra 2025. godine.

Amerika je tada NIS-u, arteriji celokupnog privrednog života zemlje, uvela sankcije zbog toga što je kompanija i dalje većinski u ruskom vlasništvu, u nameri da ograniče prihode kojim Moskva finansira rat u Ukrajini.

Ruski vlasnici - Gaspromnjeft i Intelidžens - pristali su da prodaju njihov deo, koji iznosi 56,15 odsto, najavila je nedavno ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ako Rafinerija nafte Pančevo prestane da radi, sve što proizvodi za tržište Srbije bi moralo da se uvozi, izjavio je ranije Gojko Šarac, inženjer u naftnoj industriji, za BBC na srpskom.

Posledice

Ako Naftna industrija Srbije, kao i rafinerija, obustave rad, posledice bi mogle da budu ogromne.

Ukratko, funkcionisanje zemlje bi bilo ugroženo.

„Narodna banka Srbije, kao i sve druge poslovne banke koje rade sa NIS-om, mogle bi da budu predmet sekundarnih sankcija, čime stavljamo u opasnost Centralnu banku“, rekao je Vučić.

„To znači da može da dođe do obustave platnog prometa, usluga prema stanovništvu, prestanak funkcionisanja platnih kartica, izdavanja kredita...“.

Lično je, kako kaže, dobio garancije iz Vašingtona da toga neće biti dok SAD ne obaveste javnost da li su odbili ili prihvatili zahtev za produženje licence NIS-u.

„Ako odbiju, biće ugroženo funkcionisanje zdravstvenog sistema, pre svega hitne pomoći, što je od suštinskog značaja.

„Biće ugroženi i trgovinski lanci, proizvodnja struje, kako u privredi, tako u domaćinstvima, biće ugroženo i funkcionisanje toplana, tako da se u kućama očekuje temperatura niža od očekivane.

„Opšta bezbednost bi mogla da bude manja zbog otežanog funkcionisanja policije, kompletnog transportnog sistema“, rekao je Vučić.

Ako odgovor iz SAD ne stigne u narednih 35 ili 36 sati, teško da će stići u četvrtak i petak (27. ili 28. novembra), zbog obeležavanja Dana zahvalnosti, jednog od najvećih praznika u Americi, dodao je Vučić.

Šanse da odgovor bude negativan su 60 odsto, a pozitivan 40 odsto, ocenio je.

NIS je, ističe, već krenuo da troši operativne rezerve.

Najveći deo će potrošiti do 29. decembra.

„Da ne bi bilo nestašica, u rezervama imamo 184.000 tona nafte, i odmah ćemo svim veletrgovcima staviti na raspolaganje, da bi svi mali trgovci, u svakom selu i naselju mogli da snabdevaju pumpe, to nam je od ključnog značaja“, rekao je Vučić.

Rok Rusima 50 dana da reše pitanje vlasništva u NIS-u

REUTERS/ Zorana Jevtić Predsednik i premijer SRbije Aleksandar Vučić i Đuro Macut

Dan ranije, Vlada Srbije održala je vanrednu sednicu o energetskoj situaciji u zemlji, ali je objavljeno šturo saopštenje, sa porukom da građani ne treba da brinu.

Vučić je sada otkrio neke detalje sednice.

„Neki u vladi su bili za nacionalizaciju (NIS-a), a ja sam bio protiv. Na kraju je vlada, nadam se jednoglasno, usvojila moj predlog", rekao je Vučić.

On se i do sada protivio nacionalizaciji, državnoj meri oduzimanja imovine drugima - u ovom slučaju Rusima.

„Da otimamo nečiju imovinu, ne dolazi u obzir", ponovio je više puta.

Međutim, sada je donekle revidirao stav - dao je Rusima 50 dana da reše pitanje njihovog vlasništva u NIS-u.

„Svako pismo upućeno OFAK-u (Amerikancima) koje je Rusija potpisala, to je i Srbija uradila.

„Nisu nas baš mnogo konsultovali oko tih pisama, ali smo prihvatili sve što su tražili.

„Moja ideja je da damo određeno vreme ruskoj strani. Sankcije su uvedene tek 9. oktobra, a tada smo formalno obavešteni da se traži promena vlasništva", istakao je predsednik Srbije.

Ako posle 50 dana ne dođe do kupoprodajnog ugovora, Srbija će uvesti svoju upravu i tada će ponuditi najveću moguću cenu, kako je rekao, ruskim prijateljima.

„Nećemo da nacionalizujemo odmah. Želimo da budemo fer prema ruskoj strani, da im damo neko vreme.

„To nije dovoljno vremena, ali mi više od toga ne možemo da preživimo", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da je ove godine tri puta menjano vlasništvo u NIS-u (u februaru, maju i septembru), jer su Rusi hteli da prilagode poslovanje sankcijama.

„Četiri puta smo imali pravo preče kupovine i nikada to nismo uradili, pustili smo da Rusi praktično prodaju Rusima, jer smo hteli da budemo fer", tvrdi Vučić.

Zahtev Amerikanaca je jasan i nedvosmislen: morate da rešite pitanje vlasništva ili nećete dobiti operativnu licencu, kaže on.

Ko bi mogao da kupi NIS

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock

Još nije poznato.

Ime treće strane se ne saopštava zato što je reč o poslovnim razgovorima ozbiljnih kompanija, kaže ministarka Đedović Handanović.

„Naš zahtev je jasan - da rafinerija u Pančevu mora da nastavi rad i da se što pre obezbedi novi dotok sirove nafte“, istakla je tada.

Vučić je ranije pominjao „tri potencijalna kupca".

SAD su odobrile pregovore o promeni vlasništva NIS-u do 13. februara.

„Bez dotoka nafte do 13. februara smo u potpunom kolapsu“, rekao je ranije Vučić.

NIS je od vitalnog značaja, nedavno je naglasio i Bojan Stanić iz PKS.

„Ako bi došlo do kratkotrajne obustave, to ne bi dovelo do poremećaja na domaćem tržištu, jer bi veći uvoz derivata iz okruženja mogao da nadomesti manjak.

„Mogu da koriste i 15 do 20 odsto domaće sirovine, pa i tada postoji šansa da ne bude potpuno zaustavljena.

„Svakako će morati da se nađe trajno rešenje kako bi funkcionisala dugoročno", rekao je Stanić.

(BBC News, 11.25.2025)