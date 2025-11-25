NBS: Ako NIS ne dobije licencu nećemo dozvoliti da finansijski sistem bude ugrožen

RTV pre 26 minuta  |  Tanjug
NBS: Ako NIS ne dobije licencu nećemo dozvoliti da finansijski sistem bude ugrožen

BEOGRAD - Narodna banka Srbije (NBS) objavila je danas da će, ukoliko Naftna industrija Srbije (NIS) do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje, obustaviti sa njom platni promet, kako ne bi na bilo koji način bila dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema.

''Narodna banka Srbije obaveštava javnost da će, u skladu sa najavom predsednika Republike Srbije, ukoliko kompanija NIS a. d. do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje, obustaviti platni promet sa navedenom kompanijom, kako ne bi na bilo koji način bila dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema, odnosno kako bi platni promet u zemlji funkcionisao nesmetano'', navedeno je u saopštenju centralne banke Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar
Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka SrbijePredsednik Srbije

