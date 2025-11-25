"Srbija u rukama ofac-a, situacija sa NIS-om mora odmah da se reši!" Stručnjaci predložili alternativni put snabdavanja naftom: Potrebno nam je vreme!

Kurir pre 14 minuta
"Srbija u rukama ofac-a, situacija sa NIS-om mora odmah da se reši!" Stručnjaci predložili alternativni put snabdavanja…

Pojedini finansijski analitičari upozoravaju da bi prestanak rada rafinerije otvorio ogroman uvozni jaz, a da Srbija trenutno ima rezerve za najviše tri meseca.

Juče je održana Vanredna sednica Vlade Republike Srbije u vezi sa situacijom oko Naftne industrije Srbije. Zaključeno je da privreda i građani nemaju razloga za brigu i da imamo dovoljno naftnih derivata. O ovoj temi govorili su gosti emisije "Redakcija": prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar i prof. dr Goran Puzić, ekonomista: - Dobro je što se Vlada sastaje redovno. Imaju konsultacije, razgovore i bave
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ćulibrk: Bojim se da sa "ruskim prijateljima" sledi neprijateljsko preuzimanje, Rafinerija staje i da nam sad stigne licenca…

Ćulibrk: Bojim se da sa "ruskim prijateljima" sledi neprijateljsko preuzimanje, Rafinerija staje i da nam sad stigne licenca OFAC-a

N1 Info pre 13 minuta
Šta je prvi korak ako ne ukinu sankcije NIS-u? Hitno se oglasila Narodna banka Srbije

Šta je prvi korak ako ne ukinu sankcije NIS-u? Hitno se oglasila Narodna banka Srbije

Kamatica pre 48 minuta
Bez licence, NBS će obustaviti platni promet sa NIS-om

Bez licence, NBS će obustaviti platni promet sa NIS-om

Ekapija pre 48 minuta
Regionalni mediji o „dramatičnom obraćanju Vučića“: „U pitanju je ceo život u Srbiji“

Regionalni mediji o „dramatičnom obraćanju Vučića“: „U pitanju je ceo život u Srbiji“

Danas pre 39 minuta
Rafinerija nafte u Srbiji počinje sa pripremama za obustavu rada

Rafinerija nafte u Srbiji počinje sa pripremama za obustavu rada

Slobodna Evropa pre 39 minuta
"Srbija je ispunila sve obaveze": Ministarka Đedović o Rafineriji nafte u Pančevu

"Srbija je ispunila sve obaveze": Ministarka Đedović o Rafineriji nafte u Pančevu

Mondo pre 18 minuta
NBS: Ako NIS ne dobije licencu, obustavljamo platni promet sa tom kompanijom

NBS: Ako NIS ne dobije licencu, obustavljamo platni promet sa tom kompanijom

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVlada Republike Srbijenaftanaftna industrija srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Tržište gomila zalihe: Kako bi Kina mogla da sruši cene nafte

Tržište gomila zalihe: Kako bi Kina mogla da sruši cene nafte

Forbes pre 4 minuta
Ćulibrk: Bojim se da sa "ruskim prijateljima" sledi neprijateljsko preuzimanje, Rafinerija staje i da nam sad stigne licenca…

Ćulibrk: Bojim se da sa "ruskim prijateljima" sledi neprijateljsko preuzimanje, Rafinerija staje i da nam sad stigne licenca OFAC-a

N1 Info pre 13 minuta
48. dan sankcija: curi i nafta i vreme: Rafinerija troši poslednje litre zaliha, hoće li OFAK dati cevčicu spasa?

48. dan sankcija: curi i nafta i vreme: Rafinerija troši poslednje litre zaliha, hoće li OFAK dati cevčicu spasa?

Blic pre 14 minuta
Nova generacija tehnologa donela novo šampionsko zlato Gordi

Nova generacija tehnologa donela novo šampionsko zlato Gordi

Blic pre 9 minuta
"Ili nema NIS-a ili nacionalizacija", direktor Srbijagasa kaže da Srbija nema mnogo opcija ako ne budu skinute sankcije…

"Ili nema NIS-a ili nacionalizacija", direktor Srbijagasa kaže da Srbija nema mnogo opcija ako ne budu skinute sankcije Naftnoj industriji Srbije

Kurir pre 13 minuta