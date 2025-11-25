Odbrojavanje pod tenzijom posledica: četiri dana do potpune obustave rada rafinerije ukoliko OFAC ne odobri licencu!
Kurir pre 17 minuta
"Tihi hod" naftne rafinerije odzvanja poput kidanja višedecenijskih veza i krckanja rezervi.
Ovakav režim može da potraje još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ako ne dobijemo licencu od američkog OFAK-a. Država ima vremena još danas i sutra da pokuša da obezbedi od Amerikanaca operativnu licencu za rad, u suprotnom će pored prestanka rada rafinerije i celog NIS-a, nastupiti veliki problemi i ozbiljne posledice po funkcionisanje zemlje. Naftna industrija Srbije podnela je 18. novembra Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva