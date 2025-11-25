Banke će obustaviti promet sa NIS ako ne dobije licencu

Udruženje banaka Srbije saopštilo je da će obustaviti platni promet sa kompanijom NIS kako ne bi ugrozili funkcionisanje platnog prometa.

Saopštenje prenosimo u celosti. „U vezi sa najavama mogućeg uvođenja takozvanih sekundarnih sankcija Sjedinjenih Američkih Država Srbiji, zbog poslovanja Naftne industrije Srbije, ističemo da su banke u Srbiji apsolutno posvećene očuvanju stabilnosti finansijskog sistema zemlje, kao i da domaći bankarski sektor ostaje snažan, stabilan i visoko likvidan i u uslovima pojačane neizvesnosti. U saradnji s Narodnom bankom Srbije, poslovne banke će obustaviti promet sa