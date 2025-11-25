(Foto) Pokojnicu spremili za kremaciju, a onda se čulo kucanje iz kovčega: Šok u hramu na Tajlandu, svi prebledeli od straha

Žena je prevezena u bolnicu na medicinsku procenu i zbrinjavanje Sveštenik hrama odlučio je da pokrije troškove njenog lečenja Žena (65) koju je porodica planirala da kremira u hramu Vat Rat Prakhong Tham u tajlandskoj provinciji Nontaburi neposredno pre planirane kremacije počela je da se pomera u kovčegu, navodi Associated Press.

Prema rečima Pairata Soodthoopa, šefa hrama za opšte i finansijske poslove, ženin brat je doneo kovčeg iz provincije Pitsanulok, udaljene oko 500 kilometara, verujući da je preminula. U jednom trenutku, osoblje je čulo tiho kucanje iz sanduka. - Bio sam malo iznenađen, pa sam ih zamolio da otvore kovčeg, svi su bili uplašeni - rekao je on. - Video sam je kako polako otvara oči i kuca na stranu kovčega - dodao je sveštenik . Brat je objasnio da je žena bila ozbiljno
