Žena pronađena živa u mrtvačkom sanduku u Tajlandu

Žena u Tajlandu koja je pronađena živa u mrtvačkom sanduku u budističkom hramu – spasena je od doniranja organa i kremacije, zato što njen brat nije imao smrtovnicu.

Vat Rat Prakhong Tam, budistički hram u provinciji Nontaburi na periferiji Bangkoka, na Tajlandu, objavio je video na svojoj Fejsbuk stranici koji prikazuje ženu koja leži u belom mrtvačkom sanduku na zadnjem delu pik-ap kamiona, piše CBC, prenosi N1. Lagano je pomerala ruke i glavu. Pairat Sudop, upravnik za opšte i finansijske poslove hrama, rekao je agenciji Asošiejted Pres u ponedeljak da je brat ove 65-godišnje žene nju dovezao iz provincije Pitsanulok da bi