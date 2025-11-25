"Izmenjeni plan, Rusi moraju da vide" Oglasila se Bela kuća: "Tramp vrši pritisak"

Blic pre 28 minuta
"Izmenjeni plan, Rusi moraju da vide" Oglasila se Bela kuća: "Tramp vrši pritisak"
Tramp pokazuje hitnost u postizanju dogovora radi završetka rata u Ukrajini Razgovori o okončanju rata u Ukrajini ocenjeni su kao produktivni, ali uz postojeće tačke neslaganja Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas da je predsednik SAD Donald Tramp optimističan da može da se postigne dogovor o okončanju rata Rusije sa Ukrajinom nakon pregovora u Ženevi tokom vikenda. Poručila je da su razgovori o okončanju rata u Ukrajini bili produktivni, ali da i
