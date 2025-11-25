"Pristali su" Amerikanci preneli vesti koje su svi čekali: Uskoro pada sudbonosna odluka, Zelenski se sprema za put od životne važnosti

Preostalo je rešavanje manjih detalja u vezi sa planom Dalje informacije o detaljima sporazuma tek se očekuju Ukrajina je pristala na mirovni sporazum uz posredovanje administracije Donalda Trampa, rekao je jedan američki zvaničnik za "CBS News".

Američki zvaničnik i ukrajinski savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov su naveli da je postignut dogovor o mirovnom planu, a da detalji tek treba da se razrade. Umerov je izrazio optimizam da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mogao da otputuje u Vašington pre kraja novembra kako bi finalizirao sporazum. - Ukrajinci su se složili sa mirovnim sporazumom. Postoje neki manji detalji koje treba rešiti, ali oni su se složili sa mirovnim sporazumom -