"Pristali su" Amerikanci preneli vesti koje su svi čekali: Uskoro pada sudbonosna odluka, Zelenski se sprema za put od životne važnosti

Blic pre 9 minuta
Preostalo je rešavanje manjih detalja u vezi sa planom Dalje informacije o detaljima sporazuma tek se očekuju Ukrajina je pristala na mirovni sporazum uz posredovanje administracije Donalda Trampa, rekao je jedan američki zvaničnik za "CBS News".

Američki zvaničnik i ukrajinski savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov su naveli da je postignut dogovor o mirovnom planu, a da detalji tek treba da se razrade. Umerov je izrazio optimizam da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mogao da otputuje u Vašington pre kraja novembra kako bi finalizirao sporazum. - Ukrajinci su se složili sa mirovnim sporazumom. Postoje neki manji detalji koje treba rešiti, ali oni su se složili sa mirovnim sporazumom -
Zelenski pristao na ono što je uvek smatrano "crvenom linijom"?! Cure novi šokantni detalji mirovnog plana: Ovo je ekstremno…

Blic pre 9 minuta
Lavrov udario na Evropu: Šef ruske diplomatije o Trampovom mirovnom planu: "Imali ste svoju priliku, propustili ste je"

Blic pre 9 minuta
Procurela važna tačka američkog mirovnog plana: Tiče se brojnog stanja ukrajinske vojske, ovu cifru niko nije očekivao

Kurir pre 40 minuta
Ukrajina pristala na nešto što mnogi nisu očekivali: za ovu tačku su govorili da je nikada ne bi prihvatili

Mondo pre 10 minuta
Rusija odbacuje Trampov mirovni plan?! Iscurile neverovatne informacije, Putinov naredni potez prouzrokovaće haos?

Alo pre 40 minuta
Ukrajina pristala na neočekivanu tačku mirovnog sporazuma. Sada svi čekaju reakciju iz Moskve

Alo pre 10 minuta
SAD i Rusija razgovarali o mirovnom planu dok Zelenski upozorava da 'ima još mnogo posla'

Slobodna Evropa pre 1 sat
UkrajinaVašingtonDonald TrampVladimir Zelenski

„Rizično“: Šta su ruski mediji preneli iz Vučićevog obraćanja oko Naftne industrije Srbije?

Danas pre 40 minuta
"Ne verujem da nije čula za Kosovo" Zaharova oštro uzvraća Ursuli Fon der Lajen: "Zapad je silom prekrojio granice Srbije"

Blic pre 9 minuta
Blic pre 9 minuta
Zabio se u stub sa skoro 5 promila! Neverovatan slučaj u Sisku: Mrtav pijan izazvao nesreću, pa peške otišao kući da spava!…

Blic pre 10 minuta
"Američki plan" za rat u Ukrajini, EU predala kontrapredlog: Da li će Moskva pristati na izmenjenu verziju

Euronews pre 30 minuta