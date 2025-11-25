Sumorna statistika: Za 10 meseci u Srbiji rođeno gotovo 1.500 beba manje

Blic
Sumorna statistika: Za 10 meseci u Srbiji rođeno gotovo 1.500 beba manje
Ukupan broj živorođenih u Srbiji od januara do oktobra 2025. iznosi 48.701 Broj umrlih je u istom periodu opao za 3,8 odsto, što je 3.104 manje nego prošle godine U Republici Srbiji, u periodu januar-oktobar 2025. godine, beleži se pad živorođenih od 1.469 odnosno za 2,9 odsto, kao i pad umrlih od 3.104 ili za 3,8 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. U Republici Srbiji, u periodu od januara do
